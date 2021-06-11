الجيش اليمني: الحوثيون قصفوا المدنيين في مأرب بعد مقتل 3 من كبار قادتهم

قال الجيش اليمني، اليوم الجمعة، إن مليشيات الحوثي قصفت المدنيين في مأرب بعد مقتل 3 من كبار قادتهم.

وأضاف الجيش في مداخلة عبر قناة "العربية": "عملياتنا النوعية مستمرة لدحر الحوثيين في مأرب".

ومساء الخميس، قتل 8 أشخاص وأصيب 27 آخرون، في هجوم صاروخي شنته مليشيات الحوثي على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.



وهزت 3 انفجارات كبيرة مأرب، وقال مسؤول محلي إنها نتيجة هجمات صاروخية وعمليات قصف بطائرات مسيرة من جانب الحوثيين الذين يحاولون الاستيلاء على المنطقة الغنية بالغاز.

وقال المسؤول المحلي لـ"رويترز" إن الحوثيين أطلقوا قذيفة وطائرة مسيرة في المدينة، فيما تحدث اثنان من السكان لـ"رويترز" عن الانفجارات، وقالا إنهما سمعا صوت سيارات الإسعاف.

ولقي 17 شخصا على الأقل حتفهم في انفجار قرب محطة للوقود في مأرب أوائل الشهر الجاري، وقالت الحكومة الشرعية إنه نجم عن قذيفة للحوثيين.