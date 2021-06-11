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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. المسماري يوضح موقف حفتر من الترشح في الانتخابات

ليبيا.. المسماري يوضح موقف حفتر من الترشح في الانتخابات

صدى البلد

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام المشير خليفة حفتر، لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي.

وأضاف المسماري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الخميس: "حقيقة حتى هذه الساعة أنه لم يعلن هذا الموقف، وهذا موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية بالتأكيد القاعدة الدستورية ستقول يكون مدني أو يكون كذا".

وتابع: "لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جدا، هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة".

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وفيما يتعلق بموقف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من الانتخابات في ليبيا، أكد المسماري أن "الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم"، متابعا: "الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا".

وتابع: "الإخوان لن يرضوا أبدا بالانتخابات خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم وحسب قواعدهم التي يتم وضعها في هذا الدستور".

وواصل قائلا: "أعتقد أن الإخوان سيضعون ليست العصا في الدولاب بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتي لا تجري هذه الانتخابات".

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