سيف الدرع : طموحاتي مع الزمالك بلا حدود

أعرب سيف الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، والمنضم حديثا لصفوف القلعة البيضاء، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق مشيراً إلى أن طموحاته مع الزمالك ليس لها حدود.

وأكد اللاعب أنه يسعي خلال الفترة المقبلة، لأن يكون إضافة قوية للفريق، وعامل مساعد مع زملائه في تحقيق البطولات.

وأشار سيف إلى أن تواجد شقيقه يحيى الدرع معه بالفريق، هو عامل إيجابي، لكنه يضع مسؤولية مضاعفة لتقديم أفضل ما لديه.

واختتم اللاعب تصريحاته معربا عن سعادته بالتعامل الطيب الذي قوبل به منذ دخوله النادي من المسؤولين، وكذلك المشاعر الجميلة والحفاوة من جمهور الزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد نجحت في الحصول على توقيع سيف الدرع، قادما من نادي هليوبوليس، في ظل سياسة اللجنة بالسعي لتوفير الدعم الكامل للفرق الرياضية بالنادي.