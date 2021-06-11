نشرة أخبار العالم.. الحوثيون يستهدفون مأرب في اليمن بـ 3 صواريخ باليستية.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أبرز اهتمامات الساحة الدولية والإقليمية في الساعات الأخيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

راشد الغنوشي.. تهديدات باغتيال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

كشف رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، عبر حسابه على فيسبوك، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تلقى أمس بلاغًا رسميًا من وزارة الداخلية التونسية بوجود تهديد جدي باغتياله.

وزير الري الإثيوبي: رئيس أوغندا دعا لقمة قادة دول حوض النيل

كشف وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكلي، الخميس، عن دعوة رئيس أوغندا، يوري موسفني، إلى عقد اجتماع لقادة دول حوض النيل من أجل مناقشة القضايا الخلافية بشأن توزيع المياه.

الحب فوق خليج كاربيس.. فسحة لـ بايدن وجونسون بصحبة زوجاتهما.. صور

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، برفقة زوجاتهم في منتزه على خليج كاربيس ببريطانيا.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أشخاص بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على أشخاص وافراد يمنيين وسوريين وغيرهم وذلك بسبب ارتباطهم بإيران.

أمريكا ترفع العقوبات عن 10 مسئولين إيرانيين سابقين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفع العقوبات المفروضة على عشرة مسئولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، وهو إجراء يأتي وسط تعثر المفاوضات النووية.

غرغرينا وفقدان السمع.. أعراض جديدة لسلالة كورونا الهندية الأشد عدوى تثير الذعر في بريطانيا

حذر الأطباء الذين يعالجون مرضى كورونا - كوفيد 19 في الهند من أعراض جديدة مرتبطة بالنوع الهندي الذي يسبب القلق في المملكة المتحدة.



فرنسا تعلن انتهاء عملية برخان المناهضة للمتشددين في الساحل الإفريقي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، عن سحب القوات الفرنسية التي تقاتل متشددين في مالي بمنطقة الساحل المضطربة بأفريقيا.

واشنطن تعلن مكافأة 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن منفذي الهجمات ضد الأمريكيين بالعراق

أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لـ وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن عرض مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول منفذي الهجمات ضد الأمريكيين في العراق.

السفير الفلسطيني يشيد بسرعة توجيهات القيادة المصرية بتنفيذ مبادرة إعمار غزة

انطلقت، الخميس، أعمال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمساهمة في وضع أولى خطوات الشركات المصرية نحو إعادة إعمار قطاع غزة.

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بقرار القضاء الفرنسي بحبس الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة 4 أشهر.

وفد وزاري فلسطيني يصل القاهرة خلال يومين

يصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين وفدا وزاريا فلسطينيا برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو.

الحوثيون يستهدفون مأرب بـ 3 صواريخ باليستية

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ‏ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفو مأرب بـ 3 صواريخ باليستية.



روسيا تجلي 112 شخصا من قطاع غزة عبر مطار القاهرة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الخميس، إجلاء 112 شخصا من قطاع غزة عبر مطار القاهرة، في عملية هي الثانية لإجلاء الرعايا خلال أسبوعين.

على خطى بايدن.. بريطانيا تتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أن بلاده ستتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 على الأقل للدول الفقيرة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطوة مماثلة.

ليبيا.. المسماري يوضح موقف حفتر من الترشح في الانتخابات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام المشير خليفة حفتر، لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي.

الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي ترفض فتح مطار صنعاء

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إن مليشيات الحوثي الإرهابية ترفض فتح مطار العاصمة صنعاء إلا بشروطها.

كندا: إيران لا تزال تمارس الكذب بشأن الطائرة الأوكرانية

قال مستشار رئيس الوزراء الكندي، رالف جودال، إن إيران لا زالت تمارس الكذب بشأن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020.

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، إيران بفرض عقوبات عليها في حال تبين أن هدف تحركات سفنها في المحيط الأطلسي يكمن في نقل أسلحة إلى دول أخرى.

الرئيس اليمني: حرق الأسر والأطفال بصواريخ المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن دماء الأبرياء في أحداث متوالية، وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات، لن يؤسس لسلام حقيقي، بقدر تعميق الجراح وآلام الشعب، من قبل تلك المليشيات التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي.

قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري مساء اليوم الخميس، إجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني. حيث ناقش عدداً من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.