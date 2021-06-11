حدث ليلا.. الصحة تسجل 755 حالة جديدة مصابة بكورونا.. وبلاغ يقود الداخلية لاكتشاف عصابة خطيرة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية عدد من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، إيران بفرض عقوبات عليها في حال تبين أن هدف تحركات سفنها في المحيط الأطلسي يكمن في نقل أسلحة إلى دول أخرى.

الصحة: تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 39 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 653 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199285 حتى اليوم.

بلاغ اختطاف أحد الأشخاص يقود الأجهزة الأمنية لضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواد البترولية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إحتجاز "أحد الأشخاص" داخل شقة - كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي



وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة لـ متابعيه عقب حواره مع شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ كله كوم والهلفوت كوم ”.