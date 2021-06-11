أحلى من المحلات .. طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل

بطاطس ويدجز من الأطباق الجانبية التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل.



مقادير بطاطس ويدجز



5 حبات بطاطس مقطعة على 8 أجزاء

دقيق

نعناع مفروم

بابريكا

أوريجانو

ثوم بودرة

مياه

للتقديم:

خبز فرنساوي

زبدة بقدونس



طريقة تحضير بطاطس ويدجز



- تخلط جميع المكونات ثم تغلف بها البطاطس وتقلى في زيت غزير.

- يشوح الثوم مع الزبدة والبقدونس على النار ثم تضاف فوق شرائح الخبز.

- ترص شرائح الخبز على صاج فرن مبطن بورق الزبدة ثم يزج بالفرن حتى يحمص ويقدم مع البطاطس.