عاجل
اليوم.. عطارد فى اقتران سفلى مع الشمس متحدث الري يكشف حقيقة وضع أسماك لـ أكل الحشائش بعد تبطين الترع شاهد.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بفستان أسود قصير عضو القومي للمرأة : زيارة الرئيس السيسي لفتاة ميدان التحرير كانت بمثابة انطلاقة لوضع استراتيجية ضد التحرش|فيديو أخبار التوك شو.. أرفع القبعة له.. بكري: أبو العينين يرسل أنابيب الأكسجين لمحافظتي قنا وسوهاج.. أبو الغيط يكشف كواليس لقائه الأول بالرئيس السيسي.. الخشت: نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية بالعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل بطاطس ويدجز في المنزل

صدى البلد

بطاطس ويدجز من الأطباق الجانبية التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل  بطاطس ويدجز في المنزل.

 

 


مقادير بطاطس ويدجز


5 حبات بطاطس مقطعة على 8 أجزاء

 دقيق 

نعناع مفروم

 بابريكا 

أوريجانو

 ثوم بودرة 

مياه 

 

للتقديم:

خبز فرنساوي 

زبدة بقدونس 

 


طريقة تحضير بطاطس ويدجز


- تخلط جميع المكونات ثم تغلف بها البطاطس وتقلى في زيت غزير.

- يشوح الثوم مع الزبدة والبقدونس على النار ثم تضاف فوق شرائح الخبز.

- ترص شرائح الخبز على صاج فرن مبطن بورق الزبدة ثم يزج بالفرن حتى يحمص ويقدم مع البطاطس.

 

 

طريقة عمل بطاطس الشيف نورا الساد بطاطس ويدجز نورا السادا

موضوعات متعلقة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بطاطس محشية بالصلصة الحمراء

طريقة عمل صينية بطاطس بالبرجر والبشاميل في الفرن

ترشيحاتنا

حوار|مهندس بالحى الحكومى: أسطح الوزارات تحتوى على مزرعة للطاقة لتوليد الكهرباء..وتنفيذ نظام تبريد موفر بنسبة 30% لأول مرة بمصر..واستراحة للموظفين بمساحة 4500 متر

سعر و مواصفات أرخص SUV موديل 2021 في مصر| صور

زواحف مفترسة وبقايا طيور نافقة.. كارثة تهدد طلاب مدرسة ببورسعيد ومطالب بسرعة التدخل

وزير الرى: مصر والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي

لمراقبة الخليج العربي وإسرائيل.. روسيا تزود إيران بـ أقمار اصطناعية

كل ما تريد معرفته عن منتخب إيطاليا قبل مواجهة تركيا في افتتاح يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

عقب أدائه مع المنتخب الأوليمبي.. مدحت شلبي يوجه نصيحة صادمة لـ رمضان صبحي

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ