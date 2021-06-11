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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-6-2021

العملات - الاجنبية
العملات - الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.58جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع . 


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.92 جنيه للشراء و 19.11 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.92 جنيه للشراء و 22.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.33 جنيه للشراء و 17.51جنيه للبيع .


واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.88 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .


اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.19جنيه للشراء و 14.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.43 جنيه للشراء و2.45جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

العملات الاجنبية البنك الاهلي الجنيه المصري جنيه اليوم الجمعة

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