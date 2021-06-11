صباح البلد يستعرض فيديو "أشهر نظارة في مصر" الذي حقق مليون مشاهدة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك العديد من الشباب المخلصين الذين يرغبون في النجاح، متابعة : اتحدث عن ضيف الأمس الشاب “عمر عبد السلام”، الذي قام بإختراع نظارة لـ ترجمة الإشارات للصم والبكم.



وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”،: أن بعد انتهاء الحلقة بالامس قامت ببث فيديو مباشر عبر صفحة صدى البلد، منوهة إلى أن “ردود أفعال وتعليقات المواطنين على الفيديو التعليقات كانت تشرح القلب فعلا”.



وأوضحت أن البث المباشر حقق مليون مشاهدة خلال فترة قليلة للغاية، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية.



وأكد الإعلامي محمد جاد، على أن أكبر دعم يمكن تقديمه للشاب هو نشر أفكارهم على السوشيال ميديا وهذا ما قام به برنامج "صباح البلد" بالفعل.



وأشار إلى أن مصر لديها ملايين الشباب الذين يمتلكون الخبرة والذكاء، ولكن يحتاجون للخروج إلى النور، وهذا ما نقوم به الآن من خلال منصة "صدى البلد".



وقام برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" باستعراض البث المباشر الذي تم بثه بالأمس على صفحة البرنامج، تحت مسمى "أشهر نظارة في مصر".