طقس الجمعة.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

درجات الحرارة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 35 والصغرى 22.



الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 21.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 20.

سيوة العظمى 26 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 22.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21

الإسماعيلية 37 الصغرى 25.

السويس العظمى 38 والصغرى 25.

العريش العظمى 30 والصغرى 23.

طابا العظمى 34 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 40 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 41 والصغرى 26.

المنيا العظمى 40 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 42 والصغرى 26.

قنا العظمى 43 والصغرى 27.

