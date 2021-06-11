وزير الخارجية الصيني: محادثات فيينا حول نووي إيران شارفت على النهاية

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج لي، اليوم الجمعة، عن اقتراب محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، من نهايتها.

وقال وانج لي في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء: “نحتاج لمضاعفة العمل الدبلوماسي للعودة للاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف: “إحياء الاتفاق النووي مع إيران يتطلب أولا رفع العقوبات عنها”، داعيًا الولايات المتحدة وروسيا لتخفيض ترسانتهما النووية.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أكدت أن هناك تقدماً في محادثات فيينا بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكن لا يمكن التكهن بالتوصل لاتفاق.

وأضافت شيرمان أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المرتقبة في يونيو الجاري تعقد المباحثات النووية، وذلك في إشارة إلى أن الانتخابات ستأتي بحكومة جديدة، التي في الغالب ستكون متشددة.

وحذرت شيرمان من أنه إذا "سمح لإيران بامتلاك السلاح النووي فإن قدرتها على بسط قوتها على الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا ستكون أكبر".