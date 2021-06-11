فوائد حليب الصويا.. وطريقة تحضيره في المنزل

بالرغم من ضرورة تناول الحليب، إلا ان البعض يعاني من حساسية تجاه الحليب ومنتجاته، ويبقي حليب الصويا من أفضل بدائل الحليب؛ حيث يمكن منه الحصول بها على بعض الفوائد التي نحصل عليها من الحليب العادي.

فوائد حليب الصويا





ويعتبر حليب الصويا صحي للغاية و بديل عن الحليب العادي، حيث انه مستخلص مائي من حبوب فول الصويا الكاملة، ويكون هذا المستخلص محلولًا سكريًا يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات الذائبة في الماء.





ويحتوي حليب الصويا على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومنها : الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، الفولات، فيتامين ب 6 وب 12، فيتامين د، فيتامين ه.



ويتميز حليب الصويا بأنه غني بالكثير من الزيوت الموجودة بداخل فول الصويا بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن حليب الصويا له قوام كريمي، وطعم معتدل، ولكن طعمه يتغير من بلد لآخر، ومن مصنع لآخر.



حليب الصويا





ويساهم حليب الصويا في تعزيز صحة القلب، التقليل من الأعراض المرافقة لسن اليأس، التخفيف من ألم الإصابة بهشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويعمل كمضاد أكسدة، بالإضافة إلى أنه يتحكم ويقلل من الإصابة بالسمنة .

طريقة تحضير حليب الصويا في المنزل

ويمكن تقديم طريقة تحضير حليب الصويا في المنزل، واستخدام حليب الصويا كبديل عن حليب الأبقار، خاصة للنباتيين، وللأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد الألبان، وفيما يلي سنقوم بنقل طريقة تحضير حليب الصويا في المنزل بالتفصيل .



مقادير طريقة تحضير حليب الصويا في المنزل

1 كوب فول صويا

2 كوب ماء



طريقة تحضير حليب الصويا في المنزل



1- تغسل حبوب فول الصويا.

2- تنقع حبوب فول الصويا في الماء لليلة كاملة.

3- تخلط حبوب الصويا مع الماء المنقوعة فيه بسرعة عالية حتى نحصل على خليط متجانس.

4- يضاف الماء البارد حتى يصل إلى القوام الذي ترغب فيه .

5- نقوم بصب الخليط على مصفاة ذات ثقوب صغيرة أو قماش لتتخلصي من الشوائب.

6- يوضع حليب الصويا على النار مع التقليب حتى الغليان، ثم يترك حتى يبرد قبل التناول .