افتتاح الملعب السباعى بمركز شباب كفر الكردي بالدقهلية
أفتتح اليوم الجمعة ملعب مركز شباب كفر الكردى "السباعى " بمحافظة الدقهلية فى إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب وتنجيل الملاعب .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور محمد القوصى معاون وزير الشباب والرياضة والنائبة شيماء محمود نبيه والنائب السيد سمير والنائب محمد خالد نور الدين وضياء الدين برهام مدير ادارة شباب الكردى والعميد محمد ابو العنين رئيس مجلس مدينة الكردى.
شمل حفل الافتتاح القرآن الكريم والسلام الجمهوري وفقرات رياضية متنوعه من طلائع وشباب المركز ومباراة كرة قدم بين فريقى منية النصر الرياضى ومركز شباب الكردى والتى انتهت بفوز مركز شباب كفر الكردى بهدفين مقابل هدف.
كما جرى توزيع الدروع التذكارية على مساعد الوزير ونائب الوزير ووكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية.
نقل الدكتور محمد عبد القادر تحيات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه للحضور مؤكدا حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية الإنشائية داخل مراكز الشباب والأندية في كل محافظات الجمهورية لتوفير الخدمات الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية لأبناء مصر من النشء والشباب.
أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى سعي الوزارة الدائم لتكثيف الأنشطة داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات وبالأخص مراكز الشباب لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.