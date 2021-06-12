الونش يكشف حقيقة العروض المقدمة له .. وموقفه من المشاركة في الأوليمبياد

كشف محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة له الفترة الماضية لمغادرة القلعة البيضاء.

وقال الونش في تصريحات لقاة الزمالك: "يتبقى لي موسمين في عقدي وإذا كنت سأرحل سيكون عن طريق الزمالك، وشرف لأي لاعب التواجد في القلعة البيضاء، ولو طلب النادي مني أن التجديد في الصباح لن أمانع".

وعن المشاركة في الأوليمبياد: " أي لاعب يتمنى أن يُمثل مصر في الأولمبياد لكن القرار في يد شوقي غريب المدير الفني".

يذكر، أن منتخب مصر الأولمبي يستعد للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة كممثل عن قارة إفريقيا.