تسريبات تكشف سعر سامسونج Galaxy M32 قبل إطلاقه رسميا

كشفت التقارير الأخيرة أحدث المعلومات حول هاتف Galaxy M32، حيث من المحتمل أن تطلق شركة سامسونج ، هاتفها الجديد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

وأفادت تقارير خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS)، نقلا عن مصادر صناعية، بأن هاتف سامسونج Galaxy M32، سينطلق قريبا إلى الأسواق الهندية مقابل سعر 205 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 3 آلاف و200 جنيه مصري)، لطراز 4 +64 جيجابايت.



وإلى جانب خطة الأسعار التي سينطلق بها الهاتف المرتقب، أكدت خدمة الأخبار الهندية الآسيوية على المواصفات التي تم تسريبها مسبقًا، بما في ذلك إعدادات الكاميرا الرباعية وشاشة عالية الدقة تعمل باللمس.



إعدادات كاميرا خلفية رباعية بهاتف Galaxy M32

يضم الجزء الخلفي من هاتف سامسونج Galaxy M32، إعدادات كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، كما سيحتوي أيضا على مستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجابيكسل.



وبالنسبة لمواصفات الشاشة، سيأتي هاتف سامسونج Galaxy M32، مزود بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، والتي ستبلغ ذروة سطوعها 800 شمعة في المتر المربع، وبمعدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش بتصميم حرف U لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.

وتشمل بقية المواصفات المسربة حول هاتف Galaxy M32، معالج ميديا تيك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيأتي هاتف Galaxy M32، ببطارية 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيعمل الجهاز بواجهة المستخدم OneUI، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتكشف الصور الرسمية التي شاركتها سامسونج أن هاتف Galaxy M32، سيحتوي على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ويأتي بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق، ويبلغ سعر طراز 6 + 128 جيجابايت 270 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري).