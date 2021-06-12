عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر سامسونج Galaxy M32 قبل إطلاقه رسميا

هاتف Galaxy M32
هاتف Galaxy M32

كشفت التقارير الأخيرة أحدث المعلومات حول هاتف Galaxy M32، حيث من المحتمل أن تطلق شركة سامسونج ، هاتفها الجديد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

 

وأفادت تقارير خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS)، نقلا عن مصادر صناعية، بأن هاتف سامسونج Galaxy M32، سينطلق قريبا إلى الأسواق الهندية مقابل سعر 205 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 3 آلاف و200 جنيه مصري)، لطراز 4 +64 جيجابايت.

 

تسريبات تكشف ميزات هاتف Galaxy S21 FE القادم من سامسونج

سامسونج كلمة السر لإطلاق أول هاتف قابل للطي من جوجل


وإلى جانب خطة الأسعار التي سينطلق بها الهاتف المرتقب، أكدت خدمة الأخبار الهندية الآسيوية على المواصفات التي تم تسريبها مسبقًا، بما في ذلك إعدادات الكاميرا الرباعية وشاشة عالية الدقة تعمل باللمس.


إعدادات كاميرا خلفية رباعية بهاتف Galaxy M32

يضم الجزء الخلفي من هاتف سامسونج Galaxy M32، إعدادات كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، كما سيحتوي أيضا على مستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجابيكسل.


وبالنسبة لمواصفات الشاشة، سيأتي هاتف سامسونج Galaxy M32، مزود بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، والتي ستبلغ ذروة سطوعها 800 شمعة في المتر المربع، وبمعدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش بتصميم حرف U لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 20  ميجابيكسل.

 

وتشمل بقية المواصفات المسربة حول هاتف Galaxy M32، معالج ميديا تيك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

وسيأتي هاتف Galaxy M32، ببطارية 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيعمل الجهاز بواجهة المستخدم OneUI، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

وتكشف الصور الرسمية التي شاركتها سامسونج أن هاتف Galaxy M32، سيحتوي على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ويأتي بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق، ويبلغ سعر طراز 6 + 128 جيجابايت 270 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري).

 

Samsung Galaxy M32 price leaks ahead of expected launch
هاتف Galaxy M32
Galaxy M32 سامسونج سامسونج Galaxy M32 سعر Galaxy M32 مواصفات هاتف M32

موضوعات متعلقة

تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج

سامسونج تعتزم إطلاق نسخة محسنة لواحد من أشهر هواتفها

Galaxy Z Fold Tab.. سامسونج تحصل على براءة اختراع لأول تابلت قابل للطي ..صور

تسريبات تكشف أول صور لهاتف Galaxy A03s من سامسونج .. مواصفات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر حاربت الارهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

آيس كريم وشرائح لحم.. عشاء مميز لـ قادة مجموعة السبع في هذا المطعم

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة لبحث قضية سد النهضة

قائد منتخب تونس: سأشجع الأهلي ضد الترجي

استولى على 200 مليون جنيه.. تأجيل التحفظ على أموال مستريح البيتكوين لـ 8 يوليو

النصر السعودي ينفي لـ صدى البلد التفاوض مع بدر بانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ