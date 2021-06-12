عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

صدى البلد

خُلقت المرأة من توليفة عجيبة عُجنت فيها بكم من المشاعر تتفوق فيها على الرجل، فدائماً ما كانت تركيبة معقدة لا تستطيع فهمها بسهولة، فغالباً ما تُريد الشيء وتُخبرك بنقيضة، تسأل السؤال بعدة طرق لتحصل على الإجابة التي تُريحها، قد تشعر معها وكأنها ضابط متمرس بالمباحث أو المخابرات، فهى دائماً تعرف إذا كنت تكذب عليها أو أنك صادقاً فيما تقول.                      
لكن في الحب كل مؤشراتها يُصيبها الخلل حيث ينتابها القلق في الكثير من الأحيان وتدور تساؤلات عديدة بداخلها هل هو فعلاً يُحبني أم أنا مجرد نزوة أو علاقة عابرة في حياته يُحاول بها نسيان علاقة حب سابقة، وإذا تأكدت أنه يُحبها فعلاً يبدأ هاجس محاولات قياس مقدار حبه لها، هل يزاد أم ينقص بمرور الوقت، وإذا استشعرت إنه ينقص ولو بمقدار بسيط تنقلب الحياة لبركان من النار فيظهر عنفها وعنادها.                                                        


قد تستغرب أفعالها ولكن صدقني لا يشعر بالنار إلا القابض عليها، فنارها تحرقها لأنها تخاف أن تخسرك وتخسر حبك لها ولو علمت مخاوفها وحقيقة شعورها لأشفقت عليها فكل ما تحتاجه منك هو الإحساس بالأمان وأنك سند لها.                                                                                  
هي تنتظر منك أفعال وليس أقوال، فكلمة أحبك ليست مقياس لصدق المشاعر بل ما تفعله من مواقف هو المقياس الحقيقي لمدى حبك لها، فهى تنتظر أن تثبت أنك لا تكذب عليها وأنك صادق في كل ما تقوله لها وأنك ستشاركها وجدانيا في كل مشاكلها ولن تخذلها.                                               
                                         

المرأة تحتاج للسند والأمان والحماية المغلفين بالحب ليس أكثر ولا أقل ومن يقول عكس هذا يكون ضد المنطق.

ترشيحاتنا

السعودية تكشف عن الفئات الأكثر أولوية للتسجيل في الحج

كيف أستعد للقاء الله عز وجل.. فيديو

أصل الحكاية.. تعرف على أقدم طريق سريع السيارات في مصر

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الداخلية المصرية والقُمرية للاستفادة من الخبرات وتدعيم العلاقات

السيسى قدوتنا.. وزيرة الهجرة تتواصل مع مصري صاحب قصة نجاح ومروءة في بلغاريا

الذهب يتراجع 3 جنيهات في تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ