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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. محمد بن زايد يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون

الإمارات
الإمارات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لصحيفة الخليج الإمارتية، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بزيارة بارزاني إلى دولة الإمارات، التي تأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق تعاونهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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وبحث نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، وإقليم كردستان العراق، خاصة، في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية.

وتناول اللقاء، تطورات جائحة «كورونا» في الإقليم، وجهود الجانبين وتعاونهما، للحدّ من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،، وبارزاني، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر من الجانب العراقي، فوزي توما، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفلاح مصطفى بكر، مستشار رئيس الإقليم، والدكتور مظفر الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق

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