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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبني عسل تبكي علي علي الهواء لهذا السبب.. فيديو

لبني عسل
لبني عسل

دخلت الإعلامية لبني عسل، في نوبة بكاء،  خلال حديثها عن إطلاق مجموعة شركات خاصة مبادرة لتكريم الأب المصري يوم  21 يونيو، لأول مرة في مصر.

وقالت لبني عسل خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة " الحياة، متأثرة بحديثها عن دور الأب في حياة أولادها، قائلة: “كل سنة وكل أب طيب، الأب قيمة مهمة جدا في حياة أولاده، وتحس بقيمته لو بعد عنك، ومبقاش موجود”.

وتابعت:" ممكن نقول الام هي الي شالت وهي اللي ربت ولكن هذا لا يجعلنا ننقص من دور الأب الكبير في دعم وحماية أولاده".

وأطلقت مجموعة العربي مبادرة جديدة لترسيخ قيم الشكر والعرفان ورد الجميل من كل أفراد المجتمع لـ الأب المصري، وتعد هي المبادرة الأولي من نوعها لتكريم الأب المصري

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