السعودية.. تطبيق توكلنا يتيح خدماته للمستفيدين في 75 دولة

أعلن تطبيق "توكلنا" إتاحة الاستفادة من خدماته عالميا في 75 دولة خارج المملكة العربية السعودية، تمثل المرحلة الأولى من الدول التي يعمل فيها التطبيق، ويمكن للمستخدمين فيها الاستفادة منه.

وأتاح تطبيق توكلنا خدماته عديد من الدول في مختلف قارات العالم، وتضمن دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الددول العربية، فضلا عن إتاحة الخدمة في كثير من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا.

وقال "توكلنا" إن دول المرحلة الأولى التي يعمل فيها التطبيق هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر، السودان، الصومال، المغرب، تونس، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، مصر، موريتانيا، البوسنة والهرسك، إندونيسيا، أفغانستان، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، نيجيريا، الهند، إريتريا.

كما يعمل تطبيق توكلنا في دول: إثيوبيا، سيريلانكا، الفلبين، بنجلاديش، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، بروناي، بلجيكا، بولندا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، رومانيا، سان مارينو.

وشملت الدول التي يمكن للمستخدمين فيها الاستفادة من تطبيق توكلنا: سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطا، ماليزيا، موناكو، نيوزيلاندا، هولندا، الجبل الأسود، المالديف، أذربيجان.

يشار إلى أن تطبيق توكلنا هو تطبيق مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتيح عدد من الخدمات، مثل حجز موعد تلقي لقاح كورونا، استعراض بيانات الوكالات، استصدار الجواز الصحي، وغيره من الخدمات.