وزير الخارجية لـ أحمد موسى: سنواجه أي ملء أحادي لسد النهضة بكل حزم.. ومصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

لا تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان في مياه النيل

أجرى الإعلامي أحمد موسى حوارا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

تناول اللقاء الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر وخارجها، ورد وزير الخارجية، علي التساؤلات حول قضية سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ مصر قرار اللجوء لمجلس الأمن للمرة الثانية لحماية مصالحها.

وتحدث سامح شكري عن العلاقات مع تركيا وقطر وليبيا وإعمار غزة، كما أووضح شكري دور الدبلوماسية المصرية خلال 7 سنوات.

مصر والسودان سيواجهان أي ملء أحادي للسد الإثيوبي بكل حزم

الشعب المصري له الحق في الاهتمام بملف سد النهضة، والحكومة تتعامل بشفافية تامة في هذه الملف ونطلع الشعب على كل خطوة، وأخر زيارة إلى السودان كانت لتأكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين والتضامن والتنسيق بينهما استعدادا لما قد يأتي من أضرار مرتبطة بالملء الثاني.

وهناك متابعة للنواحي الفنية والرصد لمستويات البناء في سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الأشقاء في السودان،وأيضا مراجعة كل الأرقام الفنية المرتبطة بصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن وتيرة البناء في السد لم تصل لما كان منتظر.

كما إقدام الجانب الإثيوبي بعد تعنته على اتخاذ إجراء أحادي بإرادة منفردة دون التوصل لاتفاق حول الملء الثاني أمر مخالف لاتفاق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية وستواجهه مصر و السودان بكل حزم في الإطار السياسي بكل الإجراءات لحماية حقوقنا المائية.



لا تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان في مياه النيل

مصر والسودان أبدوا الكثير من المرونة في مفاوضات سد النهضة لتقدير المصالح الإثيوبية دون أي تهاون او تنازل في حق مصر والسودان من مياه نهر النيل، والأمن العام للأمم المتحدة معبر عن الإرادة الدولية وكان هناك اهتمام منه بالاتصال بي لمتابعة تطورات ملف سد النهضة، وهذا يعتبر انعكاسا للقلق الدولي من إمكانية الإقدام على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق ".

أما عن الملء الثاني دون اتفاق مع دولتي المصب يتسبب في توتر في افريقيا والقرن الافريقي، ونحن على تواصل مع كافة الشركاء وهناك مبعوث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الافريقي من اجل التنسيق للتوصل إلى حل ".

عن بيع إثيوبيا المياه لمصر: خارج السياق ولا يتسق مع القواعد الدولية

كل الخطوات المقبلة في ملف سد النهضة نسعى أن تكون منسقة مع السودان، حديث أثيوبيا على دفع مصر والسودان تعويضات لها لحمايتها لمياه النيل حديث لا يتسق مع القانون الدولي وحديث ليس له مرجعية في إطار القانون الدولي وهو شيء غير مستساغ.

وعن اتفاق إعلان المباديء نص على ضرورة عدم إقدام إثيوبيا على أي إجراء من حيث الملء والتشغيل إلا عند التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، وإثيوبيا خالفت اتفاق المباديء ورغم المخالفة استمرينا في المفاوضات احتراما منا للآليات الافريقية للتوصل إلى حل في مفاوضات سد النهضة.

ولا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى إثيوبيا في ملف المفاوضات وهناك مماطلة واتفاق المبادئ حافظ على حقوقونا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكز عليه الآن في سير المفاوضات ، وبيع المياه لمصر يعتبر حديثا لا يتسق مع أي قواعد دولية وهو أمر خارج عن السياق ولا يتم التطرق له.



إجراءات وتصرفات.. ماذا لو حدث الملء الثاني بشكل أحادي

نتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة ولا يوجد تفاوض على حصص المياه، حيث أننا نتفاوض في نطاق الملء والتشغيل وضرورة التوصل لاتفاق قانوني حول الملء والتشغيل، وإذا حدث الملء الثاني بشكل أحادي أمر مرفوض ويعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالح المائية المصرية والسودانية.

مصر سوف تلجأ لكل الوسائل المتاحة في إطار قدرتها على التفاعل مع شركائها والمجتمع الدولي، والدولة المصرية تتعامل مع كل مكون من هذه المكونات بكل تدقيق وكل مراعاة لمصلحة الشعب المصري".

مراعاة تركيا لطلبات مصر يسهم في تذليل العقبات نحو تحسين العلاقات

هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسات التركية والتزامات تركيا بأن تسير تركيا وفق مباديء القانون الدولي والعلاقات الخارجية وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل .

ويوجد طلبات وتوقعات لمصر من تركيا إذا تم مراعاتها من تركيا فهذا من شأنه تذليل الصعوبات ويفتح المجال لاستكشاف لأي مدى يكون هناك تحول في السياسة التركية، ومصر تسعى لأن يكون لها علاقات وثيقة مع الدول شركائها الإقليميين والدوليين ولكن على أسس من مراعاة المصلحة المصرية .

أكدنا على الموقف المصري والمبادئ التي تحكم العلاقات لمواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها تخدم مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة، واستعادة العلاقات عملية متدرجة يتم من خلال تقييم ورصد وشعور من مصر بأنه هناك فائدة تعود على مصر من السير قدما في رفع مستوى العلاقة مع تركيا.



تطور جديد سيؤثر في العلاقة مع قطر الأسبوع المقبل

مصر تتعامل بشفافية كاملة مع الشركاء والحلفاء، وهناك علاقات وثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وهناك إحاطة للدول الثلاث في إطار شرق المتوسط والمصالح التي تجمعنا، وننفذ ما توافقنا عليه في بيان العلا في السعودية تجاه علاقات مصر مع دولة قطر".

أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية ونعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننتقل إلى درجة اخرى من إستعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة، ونسعى ان تكون علاقات مصر مع الأشقاء العرب لها الخصوصية، وحتى الآن مسار العلاقة من لجنة المتابعة تسير في الاتجاه السليم الإيجابي، وخلال الأسبوع المقبل تطور آخر له تأثير في نمو العلاقة مع قطر ".

مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة ونعمل لصالح فلسطين



مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته، ومصر ضحت برجالها واموالها ودعمها السياسي على مدى الـ 7 عقود الماضية ومستمرين في تقديم الدعم إلى الأشقاء في فلسطين.

قطاع غزة تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بوعود الإعمار، ومصر وعدت بإعمار قطاع غزة ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطينيين، والدولة تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية.



نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي

المسار السياسي في ليبيا جار تنفيذه، مضيفا: "استعدنا التمثيل الدبلوماسي وهناك علاقة مع كل الأشقاء في ليبيا، وهناك مكونات للاتفاق السياسي تصل إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل في ليبيا، والأشقاء الليبيون عليهم أن يضعوا حلولاً سياسية لسنوات من الخلاف كي ينهض الشعب الليبي مرة أخرى.

نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي والمجتمع الدولي داعم لخروج كافة المقاتلين الأجانب وحل الميليشيات في ليبيا، وتعزيز المؤسسات الليبية وتواجد جيش موحد ليبي يحقق الأمن والأمان للمواطن الليبي.