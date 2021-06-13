المالية: كود قياسي موحد للسلع والخدمات المستوردة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية بشأن الفاتورة الإليكترونية، والذى نص على أنه يلتزم الممولين المسجلون على منظومة الفاتورة الإليكترونية والعاملون فى مجال الاستيراد باستخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة وفقاً لنظم التكويد المتبعة بمنظومة الافراج الجمركى.

كما جاء فى الجريدة الرسمية، أنه فى حالة استييارد سلع أو خدمات وفقاً لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولى الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب ويتم استخدام ذات الكود عند التعامل من منظومة الفاتورة الاليكترونية.



وأنه فى حالة استيراد سلع أو خدمات وفقاً لحالتها عند الاستيراد وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولى الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظام التصنيف السلعى GPC.

