سلطنة عمان تؤيد قرار السعودية بشأن تنظيم الحج لهذا العام

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية، بشأن اقتصار أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج فقط.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان: “السلطنة تعرب عن تأييدها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن اقتصار أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألفا في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا”.

وأعربت الخارجية العُمانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها على سلامتهم.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الأولية في التسجيل لحج هذا العام، ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع مراعاة تطبيق شرط مرور 5 سنوات.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن وزارة الحج والعمرة ستعلن عبر بوابتها الإلكترونية ومنصات التواصل آليات التسجيل وستكون متاحة للراغبين بالحج من المواطنين والمقيمين.

وأوضح مشاط أن الأولوية للحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج ضمن الاشتراطات المحددة، مبينا أن الجهات المختصة عملت على دراسة جميع المؤشرات بكل دقة، ليكون هناك نموذج عمل للحج يتوافق مع أعلى معايير الاشتراطات الصحية.