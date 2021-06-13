تريزيجيه: الأهلي قادر على التتويج بالعاشرة.. وهدف أفشه فى الزمالك كسر الأيباد

أنا مشجع أهلاوي وعاشق للكيان

أبدي محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق والمحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، سعادته بزيارة النادي صباح اليوم الأحد ومتابعة المران الجماعي لفريق الكرة.

وأضاف: العودة إلى بيتي شعور رائع لا يمكن وصفه، وبمجرد دخول «التتش» استعدت ذكرياتي مع نادي القرن الذي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في أوروبا.

وأوضح أن الانتماء إلى النادي الأهلي فخر لأي لاعب، خاصة أنك تنتمي إلى نادٍ لا يعرف المستحيل، ويسعى دائمًا لمنصات التتويج وتسجيل الأرقام القياسية، ولا يقبل سوى بالمركز الأول.

وتابع تريزيجيه: «تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غيره، ومن ثم خرجت إلى ملاعب أوروبا مقاتلًا ولا يشغلني سوى كيفية بلوغ النجاح على كل المستويات».

وذكر نجم الأهلي السابق ونجم أستون فيلا الإنجليزي أنه تلقى دعمًا كبيرًا من محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، مشددًا على أن حديث الخطيب معه كان له أثر كبير جدا في الشد من أزره ورفع حالته المعنوية بعد التعرض للإصابة، ولن ينسى هذا الحدث طيلة حياته.

وأوضح أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وجميع لاعبي الفريق يتواصلون معه بشكل دائم للاطمئنان على حالته ودعمه خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها بسبب الإصابة.

وشدد تريزيجيه على أنه متابع دائم لمباريات الأهلي محليًّا وقاريًّا، مؤكدًا أمنيته في نجاح الفريق بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة هذا الموسم. وقال: «الأهلي قادر على التتويج بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الفوز بالألقاب يبقى هدفًا رئيسيًّا للأهلي على مر العصور».

وأشار تريزيجيه إلى أنه ما زال يتذكر لحظة هدف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، مؤكدًا: «من شدة فرحتي بالهدف تعرض جهاز الآيباد الخاص بي للكسر فرحًا بهدف أفشة الذي قاد الأهلي للتتويج بالنجمة التاسعة».

وأكد شعوره بالفخر لانتمائه للنادي الأهلي، مضيفا: «بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ذهبت إلى تدريبات فريقي بمنتهى الفخر والاعتزاز، وأكدت لهم أن فريقي هو ثالث أندية العالم، وهو شرف كبير لا يضاهيه شرف».

وأتم تريزيجيه حديثه مؤكدًا ثقته في قدرات لاعبي الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية، مشددًا على استمرار دعمه ومساندته لنادي القرن. وقال: «قبل كوني لاعبًا سابقًا في الأهلي أنا مشجع أهلاوي عاشق للكيان».