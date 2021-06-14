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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 807 جنيهات بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الاثنين

ينشر موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 - 6-2021 في مصر، وفقا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة في أسعار الذهب وذلك خلال مستهل التعاملات، وإليكم أسعار الذهب الجديدة:

وجاء سعر الذهب كالتالي:
سعر الذهب عيار 24  من 920 إلى 922 جنيها.
سعر الذهب عيار 22  من 843 إلى 845 جنيها.
سعر الذهب عيار 21  من 805 إلى 807 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18  من  690 إلى 692 جنيها.
سعر الذهب عيار 14 من  537 إلى 538 جنيها.
سعر الذهب عيار 12  من 460 إلى 461 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم حيث وصل سعر الأونصة من 28,612 إلى 28,683 جنيه.
أسعار الذهب اليوم ووصل سعر الجنيه الذهب من  6,440  إلى 6,456  جنيه.
أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر الكيلو من  924,000 إلى 926,286 جنيه.

سعر الذهب اليوم 
وعن سعر الذهب اليوم فأن صاغة الذهب تعتمد على ما يسمى “الشاشة”، أو شاشة سعر الذهب اليوم والتي تمد التجار والبائعين بأحدث قيمة لـ سعر الذهب اليوم وذلك بشكل لحظي، إلا أن نشر سعر الذهب اليوم يتم عبر التغيرات التي تحدث بشكل ملحوظ فقط.

سعر جرام الذهب 
وعن سعر جرام الذهب اليوم  الخميس في مصر بالمصنعية فيختلف بيع سعر جرام الذهب دونها عن سعر جرام الذهب بها من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب و سعر جرام الذهب الأساسي، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

سعر الذهب الان 
وتراجع سعر الذهب الان عالميا، إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي التي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل سعر الذهب الان في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1.879 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول  بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأوقية.

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