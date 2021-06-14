بالدولار.. سعر تي شيرت ياسمين صبري في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز واسع من دار الأزياء العالمية DIOR، ونسقت معه تي شيرت عصري من Versace بلغ سعره 927 دولار أمريكي.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم من ماركة FENDI، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.



ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

