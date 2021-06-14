الناتو يدعو إلى سياسة أكثر صرامة تجاه الصين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج على ضرورة وضع زعماء دول الحلف سياسة مشتركة أقوى لمواجهة الهيمنة المتزايدة للصين.

وأوضح ستولتنبرج في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية إن الصين تملك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم وأكبر بحرية وتستثمر بشكل هائل في المعدات العسكرية الحديثة، وهذا "يؤثر على أمننا".

وتأتي تصريحات ستولتنبرج مع اتخاذ قمة مجموعة السبع التي اختتمت أمس في بريطانيا موقفاً جماعياً أقوى أكثر من أيّ وقت مضى تجاه الصين، إذ دعت بكين إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" والسماح بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وأقرّ ستولتنبرج في مقابلته بأنّ من المهم للدول الأخرى أن تتعامل مع الصين بشأن المشكلات المشتركة مثل التغير المناخي والحد من التسلح.

لكنه ندّد باستمرار احتجاز بكين المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور بتهم تجسّس، واصفاً الأمر بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وتعتبر أوتاوا احتجاز الرجلين بأنه "تعسفي" وانتقام لاعتقال كندا مسؤولة تنفيذية في شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الصين "عندما يُقدم بلد ما على شيء لا يُعجبها، فإنها ترد بطريقة عدوانية".

وأقر بأنه كانت هناك بعض "النقاشات الصعبة" بين دول حلف شمال الأطلسي خلال وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، لكنه أكد أن التحالف ما زال "قويا للغاية".

وغالبا ما شكا ترامب من أنّ أعضاء الحلف الآخرين لا يدفعون نصيبهم العادل من الأعباء المالية المتعلّقة بالدفاع المشترك، الى درجة أنه تحدث عن سحب بلاده من الحلف.

لكنّ ستولتنبرج قال "الآن لدينا رئيس أمريكي، الرئيس بايدن، ملتزم بشدة بحلف شمال الأطلسي وبأمن أوروبا ومستعد لزيادة الاستثمار في الحلف".

ووصل بايدن مساء الأحد الى بروكسل للمشاركة في قمة حلف الأطلسي الاثنين والاجتماع مع رؤساء مؤسّسات الاتّحاد الأوروبي الثلاثاء، قبل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأربعاء.