نداء عاجل من مجموعة السبع إلى إيران

أعربت مجموعة السبع، اليوم الإثنين، عن دعمها لإستئناف مباحثات الاتفاق النووي، فيما دعت إيران إلى وقف أنشطتها الصاروخية.

وقالت مجموعة الدول الـ 7 إنها ملتزمة بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي.

واضافت: "ندين دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة وجهات مسلحة غير حكومية، ونطالب إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما نعرب عن قلقنا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

ومن ناحية أخرى، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصحافة العالمية أن الكثير من الناس ما زالوا لا يعرفون ما هو كورونا - كوفيد 19 بعد 18 شهرًا من الوباء.

وارتكب بايدن زلاته الأخيرة أثناء حديثه إلى الصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع في كورنوول بالمملكة المتحدة يوم الأحد، مضيفًا أن الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم وقتل الملايين كان مجرد مخطط لتمويل شراء اللقاحات.

وربما يكون الرئيس الأمريكي قد خلط بين الفيروس القاتل وبرنامج كوفاكس الممول من بيل جيتس، والذي ينقل إمدادات اللقاحات إلى الدول النامية.

ولم يكن بايدن نفسه واضحًا بشأن المكان الذي نشأ فيه الفيروس القاتل وما إذا كان يجب إلقاء اللوم على معهد ووهان لعلم الفيروسات أو تقاليد الطهي الصينية في وفاة 3.8 مليون في جميع أنحاء العالم.

وقال "لم نتمكن من الوصول إلى المختبرات .. لم نتوصل إلى نتيجة لأن مجتمع استخباراتنا ليس متأكدًا بعد ما إذا كان هذا نتيجة من السوق أم لا ... أو ما إذا كانت تجربة انحرفت في المختبر"، لكنه حذر من أن "الافتقار إلى الشفافية" قد يؤدي إلى "جائحة آخر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن السيطرة على الوباء بحلول نهاية عام 2022 - بعد عام ونصف آخر - أجاب بشكل غامض: "قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً في جميع أنحاء العالم".