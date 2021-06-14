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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جبالى يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن خطة الدولة والموازنة العامة.

وقبيل بدء أعمال الجلسة وافقت اللجنة العامة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء اللجنة العامة.

واستعرضت اللجنة العامة تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

وأشار التقرير إلى وجود تخفيض ملحوظ فى بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 2021/2022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة فى حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

الجلسة العامة للبرلمان تقرير لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021 2022 المستشار الدكتور حنفى جبالى

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