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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه والوقاية منه

خبيرة التغذية العلاجية
خبيرة التغذية العلاجية

قالت كارما سامى ، خبيرة التغذية العلاجية  ، إنها من مدرسة كل ما تريد ولكن بكميات مناسبة ، لافتة ان الجسم إن شعر بحالة حرمان كبير سيعود للسمنة. 


وأضافت كارما سامى ، خلال حوارها ببرنامج تتبيلة ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه .

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية  ، إلى ان القهوة والشاي الأخضر يمكن تناولهما بدلاً من المشروبات التى تؤدي إلى السمنة ، والشوربة والسلطة مهمان فى بداية الطعام حتى تملأ المعدة.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن مريض السمنة متضرر جسدياً ، ولابد من حبه لنفسه وجسده للبدء فى العلاج المناسب .

السمنة التغذية العلاجية وقايه

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