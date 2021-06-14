خبيرة تغذية: السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه والوقاية منه

قالت كارما سامى ، خبيرة التغذية العلاجية ، إنها من مدرسة كل ما تريد ولكن بكميات مناسبة ، لافتة ان الجسم إن شعر بحالة حرمان كبير سيعود للسمنة.



وأضافت كارما سامى ، خلال حوارها ببرنامج تتبيلة ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن السمنة مرض خبيث لابد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه .

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية ، إلى ان القهوة والشاي الأخضر يمكن تناولهما بدلاً من المشروبات التى تؤدي إلى السمنة ، والشوربة والسلطة مهمان فى بداية الطعام حتى تملأ المعدة.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن مريض السمنة متضرر جسدياً ، ولابد من حبه لنفسه وجسده للبدء فى العلاج المناسب .