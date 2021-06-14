محافظ البحيرة ونائب وزير السياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ، مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون للوقوف على كافة الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه والتى تشمل :-

البوابة الرئيسية لمدخل مدينة وادى النطرون ومتابعة أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والبانرات.

كما تم متابعة الطريق الدائرى وأعمال الرصف والمنفذ بنسبة 100 % ، حيث تشمل أعمال المسار رصف وتوسعة عدد 4 طرق بطول 26 كم وبتكلفة ٤٤ مليون وهى ( رصف وتوسعة طريق الانبا بيشوى بطول 1.5 كم بتكلفة 3.4 مليون جنيه – رصف وتوسعة طريق بيت الوادى بطول 1.2 كم وبتكلفة 2.2 مليون جنيه - رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كم بتكلفة 19 مليون جنيه - رصف باقى الطريق الدائرى بطول 18 كم وبتكلفة 19.4 مليون جنيه ) .

وكذا تم متابعة أعمال الإنارة والتى تشمل 2 طريق بطول 24 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنيه والخاصة بتنفيذ الطريق الدائرى حيث تم توريد وتركيب عدد 9 محولات جهد متوسط لاستيعاب الأحمال الجديدة للانارة وكذا تركيب 1081 كشاف و 462 عمود مزدوج و157 عمود مفرد وتم الانتهاء من كافة اعمال الانارة بنسبة 100% .

وتفقد المحافظ ومرافقوه اعمال زراعة النخيل بالمسار بعدد 2 طريق بطول 26 كم وبتكلفة 3.6 مليون جنيه حيث سيتم زراعة 1200 نخلة مثمرة وتم الانتهاء من زراعة 600 منهم بنسبة 50%.

وكذا أعمال تنفيذ اللوحات الإرشادية والتي تشمل تركيب 31 لوحة إرشادية وبانر على الطريق بتكلفة 2.2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100 % .

حيث تم الانتهاء من أعمال العلامات الإرشادية و تطوير الطرق ورصفها حيث يستطيع السائح والاتوبيسات السياحية الوصول إلى المنطقة بسهولة .

كما قام اللواء المحافظ ونائب الوزير، بزيارة دير الأنبا بيشوى والتقوا مع نيافة الانبا اغابيوس رئيس الدير الذي رحب بهم مؤكدا على الدور الكبير لرئيس فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذا تطوير مسار العائله المقدسة، كما قاما بزيارة دير السريان والتقوا نيافة الأنبا متاؤس رئيس الدير، وتفقدوا القبة البانورامية والموقع المحدد لنقلها إليه،وكذا أعمال الطريق الجديد وأماكن التخييم بطريق دير الانبا بيشوى والسريان .

حيث من المقرر تنفيذ المخيمات وتشمل 3 مخيمات بتكلفة 9 مليون جنيه بعدد 3 مناطق :

المنطقة الاولى على مساحة 6200 م2 وتقع فى اول تقاطع طريق بنى سلامة مع طريق الانبا بيشوى

المنطقة الثانية على مساحة 700 م2 وتقع على طريق الانبا بيشوى، المنطقة الثالثة على مساحة 4500 م2 وتقع على طريق دير البراموس .

واختتم المحافظ ونائب الوزير جولته التفقدية بنبع الحمراء مؤكدين على أهمية المشروع تطوير مسار العائلة المقدسة والسياحة ودورها فى دعم الإقتصاد والتعارف بين الشعوب كأحد أهم أهداف السياحة وتبادل الثقافات ونشر الود والتسامح .

حضر الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادى النطرون، المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة في مصر، والنائب وجيه رشدي عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، الدكتورة سماح الصاوى وكيل كلية الآداب، هدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، واللجنة المشكلة والمشرفة على أعمال التطوير .