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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طموحاتها تثير ذعر العالم .. الناتو: القادة يتوافقون على خطر الصين أمنيا

جو بايدن والأمين
جو بايدن والأمين العام لحلف الناتو في قمة بروكسل

يوافق قادة الناتو على أن الصين تمثل خطرًا أمنيًا في قمتهم السنوية في بروكسل، وهي المرة الأولى التي يؤكد فيها التحالف العسكري الذي يركز على روسيا تقليديًا أنه بحاجة إلى الانتباه لقوة بكين المتنامية.

ووعد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قبل الاجتماع الذي سيحضره الرئيس الامريكي جو بايدن بأن الصين “ستظهر بطريقة أكثر قوة مما رأيناه من قبل” على حد قوله

وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن للناتو دور في تطوير قدرة عسكرية مشتركة رداً على الصين، "بما في ذلك في المجال النووي" ، للمشاركة في تبادل المعلومات والعمل "كمنتدى للقيم الديمقراطية".

وتأسس الناتو عام 1949 في بداية الحرب الباردة، وقد تم إنشاؤه للرد على الاتحاد السوفيتي ومؤخرًا روسيا، في حين أنه نادرًا ما كانت الصين تشكل مصدر قلق أمني خطير لأعضائها.

ووفقًا لنسخة من البيان الختامي للقمة للحلف الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أجمع قادة الناتو على أن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم يمثل تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد والمجالات ذات الصلة بأمن التحالف"

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ويريد بايدن إنشاء كتل دولية من الدول الديمقراطية لتكون بمثابة ثقل موازن للنظام الاستبدادي في الصين وقوتها الاقتصادية والعسكرية سريعة النمو ، وكان الموضوع أيضًا على رأس جدول الأعمال في اجتماع مجموعة السبع في نهاية الأسبوع.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة أدلى بها بعد وصوله بوقت قصير: “هناك اعتراف متزايد على مدى العامين الماضيين بأن لدينا تحديات جديدة” مضيفا "لدينا روسيا، التي تتصرف بطريقة لا تتفق مع ما كنا نأمله ، ولدينا الصين."

وسلطت دول أخرى الضوء على أهمية تحقيق التوازن. 

وقال بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، عند وصوله إلى الاجتماع: "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالصين، لا أعتقد أن أي شخص حول الطاولة اليوم يريد الانزلاق إلى حرب باردة جديدة".

وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو، إنه من المهم التعامل مع بكين “في قضايا مثل تغير المناخ، والحد من التسلح”، لكنه أضاف أن "الحشد العسكري الصيني والنفوذ المتزايد والسلوك القسري يشكل أيضًا بعض التحديات لأمننا".

وانتقد قادة مجموعة السبع بكين بسبب حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج ودعوا هونج كونج إلى الحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي وطالبوا بإجراء تحقيق كامل في أصول فيروس كورونا في الصين.

وقالت سفارة الصين في لندن إن مثل هذه الإشارات إلى شينجيانغ وهونج كونج وتايوان شوهت الحقائق وكشفت "النوايا الشريرة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة". وأضافت: "يجب عدم التشهير بسمعة الصين".

وقال ستولتنبرج أيضًا إن علاقة الحلف مع روسيا كانت "في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة". وألقى باللوم على "الإجراءات العدوانية" لروسيا في تدهور العلاقات في بداية قمة تستمر ليوم واحد ويحضرها بايدن للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وكان أعضاء الحلف يأملون في الحصول على بيان دعم قوي للناتو من بايدن بعد عدة سنوات هيمن فيها دونالد ترامب على القمم ، وهدد بالانسحاب من الناتو في 2018 واقتحام الوطن في أوائل عام 2019.

وقال بايدن عندما التقى بستولتنبرج: "إن الناتو مهم للغاية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في حد ذاته". ووصف الرئيس المادة 5 من حلف شمال الأطلسي ، والتي بموجبها هجوم مسلح ضد عضو واحد يعتبر هجومًا ضدهم جميعًا ، بأنها "التزام مقدس".

وأضاف: "أريد أن يعرف الناتو أن أمريكا موجودة".

وقال سوليفان ، مساء الأحد ، إن بايدن سيؤكد أن الولايات المتحدة قد عاودت المشاركة مع التحالف العسكري البالغ من العمر 72 عامًا عندما زار بروكسل.

ستكون رسالة الرئيس إلى القادة الآخرين هي "أن الولايات المتحدة تعتبر الناتو أساس أمننا - ليس فقط في منطقة اليورو الأطلسي ، ولكن في جميع أنحاء العالم - وأننا سنكون هناك من أجل حلفائنا. سنحمي ظهورهم كما كانوا يساندوننا ".

أحد الشواغل الخاصة ، التي سيتم تناولها في الاجتماع ، هو التهديد الإلكتروني المتزايد للكرملين ؛ فقد شنت عمليات تجسس جديدة مستغلة نقاط الضعف في البرامج وغض الطرف عن العصابات الإجرامية المتورطة في الابتزاز عبر الإنترنت.

من المتوقع أن يوافق أعضاء الحلف على استراتيجية جديدة للأمن السيبراني ردًا على ذلك ، وأن يتفقوا للمرة الأولى على مساعدة بعضهم البعض في حالة "الهجمات الإلكترونية ذات الأهمية" التي تعكس التزام الناتو بالدفاع الجماعي في المجال العسكري التقليدي ، المنصوص عليه في المقال. 

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