رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي التونسي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب رادس فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.



وأخطر الكاف بشكل رسمي، الأهلى والترجي التونسي رسميا بإقامة المباراة فى السادسة مساء السبت المقبل بدلا من التاسعة مساء.



ويلتقى الأهلي مع الترجي في تونس 19 يونيو الجاري فى رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم 26 يونيو من الشهر الجاري.



واشترط الكاف الحصول على الموافقة الحكومية من قبل الأهلي والترجي لحضور عدد محدد فى المباريات المقبلة بينهما، ويرفض الكاف بشكل قاطع الموافقة على الحضور الجماهيري حال عدم الحصول على الموافقة الحكومية.

وقرر الكاف، إقامة مباريات الدور قبل النهائي بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا إلا إنه فتح الباب أمام الحضور الجماهيري من جديد حال موافقة الحكومات الخاصة بالأندية المشاركة.

وقرر الكاف، إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين.

وأعلن الكاف تواجد الزامبي "سيكازوى" حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة.