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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حب غير مشروط.. أحمد مكي يثير إعجاب الجمهور بفيديو مع شمبانزى.. شاهد

أحمد مكى
أحمد مكى

نشر الفنان أحمد مكى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعرب فيه عن حبه لحيوان الشمبانزى. 

 

وعلق أحمد مكى على الفيديو قائلا: “حب غير مشروط، شمبانزي، طاقة إيجابية، مساء الخير” وأثار هذا الفيديو اعجاب متابعى الفنان الكوميدى حيث تلقى عديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو. 

 

ومن المعروف أن الفنان أحمد مكى يحب تربية الحيوانات والطيور المختلفة وهو ما عبر عنه من خلال حسابه على انستجرام فى عدد من الفيديوهات. 

حب أحمد مكى للبغبغان 

كان  الفنان أحمد مكي قد شارك  جمهوره صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيدوهات " انستجرام"، وظهر مكى فى الصورة وعلى رأسه ببغاء.

 

ونشر أحمد مكي صورة أخرى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وظهر "مكي" وهو يداعب البغبغان الذي يمتلكه وهو من نوع الدرة، ويحرص على مشاركة جمهوره بصور وفيديوهات مختلفة لحيواناته وطيوره المختلفة التي لا يستطيع الاستغناء عنها.

الاختيار 2 مع كريم عبد العزيز  

وكان أخر اعمال الفنان احمد مكى مسلسل “الاختيار 2” الذى شارك فى البطولة مع الفنان كريم عبد العزيز وانجى المقدم وبشرى واسماء ابو اليزيد وتاليف هانى سرحان واخراج بيتر ميمى. 

العمل كانت تدور أحداثه بعد ثورة 30 يونيو وتطرق لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في عام 2013، حين تم فضه من قبل قوات الشرطة والجيش وازداد حينها عنف الإخوان والجماعات الإرهابية بعد أسابيع من إزاحة وعزل محمد مرسي من الحكم ، ووقعت حينها العديد من أعمال العنف ومقتل عدد من قوات الشرطة.

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تعليق أحمد مكى على الاحتلال الصهيونى 

ووجه الفنان أحمد مكي الدعم للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم بعد محاولات تهجير الفلسطينين من بيوتهم بحي الشيخ جراح.

وكتب مكي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا  "القدس عاصمه فلسطين ( الأبديه ) رغما عن أنوفهم ... اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على  الإرهاب الصهيوني الغاشم ... بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ  تشخَصُ فيهِ الأبصارُ ) صدق الله العظيم #freepalestine  
#القدس_عاصمة_فلسطين #القدس_تنتفض #لا_للإرهاب_الصهيوني #متضامن_مع_فلسطين #لا_لتهويد_القدس".

احمد مكي اخبار احمد مكى أعمال أحمد مكي شمبانزي الاختيار 2

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