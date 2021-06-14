علاج الإسهال بالأعشاب للكبار والأطفال

الإسهال واحد من أبرز الأعراض التي تظهر على الشخص عند الإصابة بالمرض سواء للكبار أو الأطفال، ومن أشهر الأمراض التي تكون أعراضها الإسهال، هي نزلات البرد، والعدوى الفيروسية والبكتيرية.

وتشمل أعراض الإسهال الغثيان والحمي والإنتفاخ والحاجة الملحة إلى التبرز، وبالرغم من وجود بعض الأدوية التي تعالج هذه الحالة المرضية على حسب السبب الرئيسي إلا أن هناك بعض الأعشاب والمشروبات التي تساهم في وقف الإسهال.

ونستعرض خلال التقرير التالي علاجات متنوعة للإسهال حسب عدة تقارير طبية.

علاج الاسهال بالاعشاب

يوجد الكثير من الأعشاب الطبيعية المستخرجة من المواد التي يتم يمكن زراعتها في المنزل، وليس لها أعراض جانبية على باقي أعضاء الجسم، ولكن يجب أيضا استخدامها بحذر وعدم الإكثار منها.

1- النعناع

زيت النعناع مكمل عشبي حصل على ختم الموافقة من الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي نظرًا لفعاليته في الحد من آلام البطن، والذي بدوره يمكن أن يقلل من التشنجات العضلية التي تساهم في ألم البطن.

2- أوراق الخرشوف

أوراق الخرشوف من أبرز العلاجات الطبيعية التي تعالج الإسهال والقولون العصبي، ولكنه لا يعرفه الكثير من الأشخاص لذلك فإنه الأقل شهرة بين علاج الإسهال بالأعشاب، كما أنه مستخلص من الخرشوف الذي يتناوله الأشخاص كخضار على وجبة الغداء.

3- شاي أوراق التوت

شاي أوراق التوت بما في ذلك المصنوعة من أوراق التوت الأزرق أو التوت، وتحتوي على مادة التانينات التي قد تقلل الالتهاب وإفراز السوائل في الأمعاء.

علاج يوقف الإسهال بسرعة

من الجدير بالذكر أن الإسهال من الأعراض التي تسعل علاجها في المنزل بناء على بعض الإرشادات الصحية التي يمكن التعود عليها لفترة زمنية محددة وهي كالأتي :

1- شرب الكثير من السوائل الصحية مثل الماء والشوربة والعصائر الطبيعية.

2- تجنب شرب الكافيين والكحول.

3- تناول الأطعمة شبه الصلبة ومنخفضة الألياف تدريجيًا مع عودة حركة الأمعاء إلى طبيعتها.

4- تجنب بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالألياف أو الأطعمة عالية التوابل لبضعة أيام.

علاج الإسهال بالليمون

كشف تقرير طبي أن الليمون يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وهو علاج منزلي جيد لإيقاف الإسهال، وخاصة عند إضافة إليه بعض الأعشاب مثل أوراق الكزبرة، فالكزبرة جيدة أيضا لعلاج الأمراض المتعلقة بعسر الهضم.

طريقة تحضير الليمون بالكزبرة لـ علاج الإسهال :

- خذ أربع إلى خمس أوراق الكزبرة وطحنها.

- أضف الكزبرة إلى كوب من الماء.

- أضف ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون واخلطه جيدًا.

- شرب كوب من عصير الليمون والكزبرة يوميا.

القهوة لعلاج الإسهال

يعتقد الكثير من الأشخاص أن القهوة تساهم في علاج الإسهال، ولكن حذر تقرير طبي وفقا لموقع “iffgd”، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعتبر ملين للمعدة لذلك هي علاج الإمساك وليس الإسهال.

غالبًا ما يتسبب تناول أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة أو الشاي يوميًا في الإصابة بالإسهال، كما يمكن لبعض السكريات أن تسبب الإسهال.

علاج الإسهال بالاعشاب للاطفال

يصاب الأطفال بالإسهال لمدة أيام متتالية، والسبب الأكثر شيوعًا للإسهال الحاد هو نوع من العدوى سواء كانت فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية.

وقدم الاطباء نصائح هامة يجب اتباعها عند إصابة الطفل بالإسهال وهي كالأتي :

1- الحفاظ على رطوبة طفلك.

2- تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية.

3- تحديد المسببات أو الأطعمة المسببة للمشكلة.

4- تقديم له نوع من الشوربة المناسب لحالته.

5- شرب النعناع واليانسون والتليو.

مشروبات لعلاج الإسهال

بجانب الأعشاب الطبيعية التي تساعد في علاج الإسهال في المنزل، يمكن شرب بعض المشروبات الباردة أو الساخنة لعلاج الإسهال بطريقة بسيطة ودون الحاجة إلى دواء أو عقاقير طبية لاحتوائها على عناصر طبيعية.

1- ماء النعناع والليمون

الليمون والنعناع من المكونات التي تساعد على تهدئة المعدة، والنعناع له خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، كما أنه يحسن تدفق العصارات الهضمية ويهدئ بطانة المعدة.

طريقة تحضير ماء النعناع والليمون :

- احضر 20 ورقة نعناع وقم بمفرمها جيدا.

- خذ كوبًا من الماء وأضف إليه ملعقة صغيرة من عصير النعناع وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- اشربه ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

2- الليمون مع ملح

يحتوي الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو لا يهدئ معدتك فحسب، بل يعيد توازن درجة الحموضة في الجسم أيضًا.

طريقة التحضير :

- خذ كوبًا من الماء وأضف عصير ليمونة واحدة.

- أضيفي رشة ملح وقلبيها جيداً.

- اشرب الليمون والماء المالح.

3- عصير الرمان

الرمان علاج فعال للإسهال، يمكنك شرب الرمان للحصول على نتائج سريعة أو تناول الفاكهة.

طريقة التحضير :

- اخرج بذور فاكهة الرمان واستخدم الخلاط لاستخراج العصير.

- اشرب كوبًا من عصير الرمان للراحة السريعة.

- يمكنك أيضًا استخدام أوراق الرمان للعلاج.

- خذ القليل من أوراق الرمان وأضفها إلى الماء المغلي.

- اترك الأوراق تنقع فيه.

- صفيها وشرب الماء بالرمان.

ونود أن ننوه أن جميع المعلومات المذكورة في التقرير السابق عبارة عن أبحاث ودراسات علمية، ويجب الرجوع إلى الطبيب المختص لمعرفة سبب الإصابة بالإسهال بعلاج الحالة المرضية لأنها تختلف من شخص لأخر.

** المصادر

mayoclinic

india lifestyle

childrens health