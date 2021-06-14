خبيرة: دعم الموازنة للصادرات والغاز يساهم في زيادة الإنتاج

أشادت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ بما أعلنته الحكومة اليوم من اقرار لموازنة العام المالي الجديد والتي تتضمن رفع الانفاق العام علي القطاعات الصناعية والانتاجية في الدولة.



واعتبرت " شلبي" في تصريحات خاصة لـصدى البلد، ان اقرار الحكومة الممثلة في وزارة المالية باعتبارها جهة اقرار وتنفيذ الموازنة؛ بزيادة الدعم الموجه للقطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق بدعم الطاقة التي تستخدمها المصانع والكيانات الانتاجية وخصوصا الغاز؛ من شأنه تشجيع تلك الكيانات في عملها وهو ما يعني زيادة صادراتها.



وأشارت "شلبي" الي انه لا يمكن انكار الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترات السابقة وخصوصا فيما يتعلق بدعم الصادرات والمصدرين وتحديدا صرف حوافز تصديرية للشركات والتي تضررت من وباء كورونا.



وذكرت أن زيادة دعم المصدرين الي 8 مليارات جنيه من شأنه المساعدة للشركات المحلية والاجنبية العاملة بمصر لزيادة انتاجها وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل وفتح اسواق جديدة لمصر في ظل جائحة كورونا.



كانت وزارة المالية أعلنت اليوم عن موافقة البرلمان المصري علي إقرار موازنة العام المالي الجديد والتي تبلغ مصروفاتها ما يقرب من 1.4 تريليون جنيه باعتبارها الاكبر في تاريخ مصر.

