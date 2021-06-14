عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخطط لتصنيع 100 مليون جرعة شهريًا

سلاح مواجهة.. نوفافاكس تنتج لقاحا جديدا لـ كورونا وفعاليته فوق الـ 90%

تطعيمات كورونا تقي
تطعيمات كورونا تقي من أعراض المرض الخطرة

أعلنت شركة نوفافاكس Novavax أنها تخطط لتقديم طلب للحصول على ترخيص تنظيمي للقاحها المضاد لفيروس كورونا  COVID-19 ، بعدما قالت إن لقاحها فعال بنسبة 90 ٪ تقريبًا في التجارب السريرية، وفق ما ذكرت صحيفة بيبول.

 

وذكرت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية اليوم  في بيان صحفي أن لقاحها فعال بنسبة 90.4٪ بشكل عام ويوفر حماية بنسبة 100 ٪ ضد الأمراض المتوسطة والشديدة.

 

وتتكون دراسة المرحلة الثالثة للمتطوعين ضد معطيات الوباء في عينة PREVENT-19 ، التي بدأت تعاطي اللقاح في ديسمبر،  من 29960 مشاركًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ، عبر 119 موقعًا في الولايات المتحدة والمكسيك.

25 مليون جرعة .. تاج الدين يزف بشرى للمصريين عن لقاحات كورونا

لا تقلقوا.. ما هي أعراض ما بعد التعافي من كورونا؟.. عوض تاج الدين يجيب

وطوال فترة الدراسة ، كانت هناك 77 حالة إصابة بـ COVID-19 ، وفقًا للشركة.

ومن بين الحالات، حدثت 63 حالة مرضية في مجموعة الدواء الوهمي، بينما حدث للـ14 شخصًا  الباقين ،  حالات مرضية خفيفة ، في مجموعة اللقاح.

وفقًا لـ نوفافاكس، أظهرت البيانات الأولية أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حدث ضار من قبل أكثر من 1 ٪ من المشاركين وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي التعب والصداع وآلام العضلات التي استمرت لمدة تقل عن يومين.

 

وقالت الشركة اليوم : تسير  Novavax على بعد خطوة واحدة نحو معالجة الحاجة الصحية العامة العالمية الحرجة والمستمرة للقاحات إضافية ضد  كوفيدCOVID-19".

و يعزز هذه النتائج السريرية أن  اللقاح NVX-CoV2373 فعال للغاية ويوفر حماية كاملة ضد عدوى COVID-19 المتوسطة والشديدة ، وفق ما قال ستانلي سي إرك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Novavax ، في بيان له.

 

وأضاف إرك: "تواصل Novavax العمل بشعور من الإلحاح لإكمال عمليات التقديم التنظيمية الخاصة وتقديم هذا اللقاح ، المبني على  الإثبات وتقديمه إلى عالم لا يزال في حاجة ماسة إلى اللقاحات".

وتخطط الشركة إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح تصنيع 100 مليون جرعة شهريًا، بنحو مليار و200 مليون جرعة في السنة، ما يعاني اكتمال  تطعيم العالم في وقت أسرع، مع وجود انتاج  آخر من اللقاحات العالمية.

وتوفي في العالم جراء الوباء  أكثر من 3.8 مليون شخص، بعدما أصيب أكثر من ض 176 مليون منهم .

Novavax ترخيص تنظيمي COVID التجارب السريرية حماية بنسبة 100 ٪ الوباء الدواء الوهمي اللقاح اللقاح NVX-CoV2373

موضوعات متعلقة

بوتين يرد على اتهامات الناتو وأمريكا بالدعوة لحلول توافقية

الادعاء الكندي يوجه تهمة الإرهاب لقاتل العائلة المسلمة

كلمة نارية للرئيس الأمريكي في ختام قمة السبع

البابا يحذر من كارثة رهيبة في إثيوبيا

أردوغان يكشف محاور حديثه مع بايدن غدًا

هل عادت أمريكا للحضن الأوروبي بعد قمة السبع

بوتين يرحب بلقاء بايدن ويستذكر ترامب.. فما الغرض؟

مجموعة جي 7 تتعهد بدعم جهود اللقاحات في العالم

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد ورمضان صبحي علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

سلاح مواجهة.. نوفافاكس تنتج لقاحا جديدا لـ كورونا وفعاليته فوق الـ 90%

57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. القانون يوضح

الشوالي: أشجع إيطاليا باليورو.. والأهلي والترجي أكبر مباريات بطولة إفريقيا.. فيديو

مدير الهيئة: تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر الشهر المقبل

الرجال مميزون عن النساء.. فتاة تترك حفل زفاف صديقتها بسبب وجبات الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ