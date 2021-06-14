سلاح مواجهة.. نوفافاكس تنتج لقاحا جديدا لـ كورونا وفعاليته فوق الـ 90%

تخطط لتصنيع 100 مليون جرعة شهريًا

أعلنت شركة نوفافاكس Novavax أنها تخطط لتقديم طلب للحصول على ترخيص تنظيمي للقاحها المضاد لفيروس كورونا COVID-19 ، بعدما قالت إن لقاحها فعال بنسبة 90 ٪ تقريبًا في التجارب السريرية، وفق ما ذكرت صحيفة بيبول.

وذكرت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية اليوم في بيان صحفي أن لقاحها فعال بنسبة 90.4٪ بشكل عام ويوفر حماية بنسبة 100 ٪ ضد الأمراض المتوسطة والشديدة.

وتتكون دراسة المرحلة الثالثة للمتطوعين ضد معطيات الوباء في عينة PREVENT-19 ، التي بدأت تعاطي اللقاح في ديسمبر، من 29960 مشاركًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ، عبر 119 موقعًا في الولايات المتحدة والمكسيك.

وطوال فترة الدراسة ، كانت هناك 77 حالة إصابة بـ COVID-19 ، وفقًا للشركة.

ومن بين الحالات، حدثت 63 حالة مرضية في مجموعة الدواء الوهمي، بينما حدث للـ14 شخصًا الباقين ، حالات مرضية خفيفة ، في مجموعة اللقاح.

وفقًا لـ نوفافاكس، أظهرت البيانات الأولية أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حدث ضار من قبل أكثر من 1 ٪ من المشاركين وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي التعب والصداع وآلام العضلات التي استمرت لمدة تقل عن يومين.

وقالت الشركة اليوم : تسير Novavax على بعد خطوة واحدة نحو معالجة الحاجة الصحية العامة العالمية الحرجة والمستمرة للقاحات إضافية ضد كوفيدCOVID-19".

و يعزز هذه النتائج السريرية أن اللقاح NVX-CoV2373 فعال للغاية ويوفر حماية كاملة ضد عدوى COVID-19 المتوسطة والشديدة ، وفق ما قال ستانلي سي إرك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Novavax ، في بيان له.

وأضاف إرك: "تواصل Novavax العمل بشعور من الإلحاح لإكمال عمليات التقديم التنظيمية الخاصة وتقديم هذا اللقاح ، المبني على الإثبات وتقديمه إلى عالم لا يزال في حاجة ماسة إلى اللقاحات".

وتخطط الشركة إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح تصنيع 100 مليون جرعة شهريًا، بنحو مليار و200 مليون جرعة في السنة، ما يعاني اكتمال تطعيم العالم في وقت أسرع، مع وجود انتاج آخر من اللقاحات العالمية.

وتوفي في العالم جراء الوباء أكثر من 3.8 مليون شخص، بعدما أصيب أكثر من ض 176 مليون منهم .