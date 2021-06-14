أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو
كشف الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري.
وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "صحة الفنانة فاطمة كشري مستقرة، وترسل لي فيديوهات وهي فرحانة ومبسوطة".
وأضاف: "إحنا بنشكر الدولة ونشكر الرئيس السيسي، كل شوية بنشوف لمسات عظيمة من السيد الرئيس"، مشيرا: "مش ملاحقيين نوفي الرئيس حقه من الشكر والتقدير".
ولفت: "الفنان عبدالرحمن أبو ظهرة كان تعرض لوكعة صحية لكنه خرج من المستشفى وذهب لبيته.. والفنان شريف الدسوقي أيضا حالته مستقرة".