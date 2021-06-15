فقدان الشم ليس من علامات السلالة الجديدة.. أعراض جديدة لكورونا شبيهة للإنفلونزا

تغيرت الأعراض التي تدل على الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومنها أعراض جديدة ظهرت بالمملكة المتحدة مرتبطة بالسلالة الجديدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الباحثون إن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بعدوى كوفيد-19 في المملكة المتحدة، ويقول البروفيسور تيم سبيكتور، المؤلف الرئيسي للدراسة إن الاعراض تبدو كأنها أعراض نزلة برد قوية.

ولكن على الرغم من أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد ، إلا أنهم قد يكونون معديين ويعرضون الآخرين للخطر، مضيفا أنه يجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بـ كوفيد-19 إجراء اختبار.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض كوفيد-19 المعروفة التي يجب على الناس البحث عنها هي، سعال،حمى، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن البروفيسور سبيكتور يقول إن هذه الأمور أصبحت الآن أقل شيوعًا، بناءً على البيانات التي يتلقاها الفريق من آلاف الأشخاص الذين سجلوا أعراضهم على أحد التطبيقات.

السلالة الجديدة

يقول: "منذ بداية شهر مايو ، كنا نبحث في أهم الأعراض في مستخدمي التطبيق - وهي ليست كما كانت"، ويبدو أن هذا التغيير مرتبط بارتفاع سلالات كورونا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند ويمثل الآن 90 ٪ من حالات كورونا في المملكة المتحدة.

يقول البروفيسور سبيكتور إن الحمى لا تزال شائعة جدًا ، لكن فقدان حاسة الشم لم يعد يظهر في قائمة الأعراض العشرة الأولى، متابعا: "قد يعتقد الناس أنهم أصيبوا بنوع من البرد الموسمي وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرون العدوى إلى عدد أكبر دون معرفتهم بأنها كورونا".

وبحسب الدراسة الجديدة فإن الأعراض سظهر كأنها نزلة برد عادية، حيث وجدت دراسة إمبريال كوليدج لندن أن الاعراض الجديدة تتمثل في القشعريرة وفقدان الشهية والصداع وآلام في العضلات، لتصبح أهم الاعراض الجديدة هي: سعال مستمر وحرارة عالية.