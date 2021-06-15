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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع: توفير 150 دراسة جدوى استرشادية لمشروعات صغيرة بالقرى

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد قام بناء على الدراسات الميدانية التى أعدها عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية التي تشملها مبادرة حياة كريمة بإعداد  150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات وذلك كمرحلة أولى حيث يقوم خبراء الجهاز باستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

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وأكدت نيفين جامع أن هذه الدراسات تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وقد تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" واحتياجات المواطنين فيها وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.


ودعت نيفين جامع الشباب والمواطنين أبناء هذه المحافظات للتوجه لأفرع الجهاز بمختلف المحافظات للاطلاع على هذه الدراسات والاستفادة منها والتعرف على وسائل التمويل المختلفة المتاحة من خلال الجهاز والدورات التدريبية التي تساعدهم على البدء في مشروعاتهم الجديدة وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على أماكن أفرع الجهاز في هذه المحافظات عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16733.


جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وهى أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

نيفين جامع التجارة والصناعة وزيرة التجارة جهاز تنمية المشروعات

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