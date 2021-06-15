أستاذ فيروسات: اللقاح يعجل بالسيطرة على كورونا ونتوقع استمرار الفيروس لفترة

قال الدكتور فينسنت إيمري أستاذ علم الفيروسات ورئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، إنه مع زيادة الأعداد التي تلقت اللقاحات من المتوقع أن تنخفض الأعداد عامة وأن يتم السيطرة على الفيروس لكن متوقع استمراره لفترة.

وأضاف "إيمري" أن هناك سلالة جديدة من كورونا ظهرت في الهند، مشيرا إلى أن الأعداد مرتفعة في باقي الدول، وكل دولة لها خصائصها في التعامل مع كورونا وانتشاره، فعلى سبيل المثال تنخفض الأرقام في إنجلترا وفي بعض دول أوروبا ومصر.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد قالت إن المسئول عن حدوث مرض الفطر الأسود، هو بعض أنواع الفطريات التى تنتمى لعائلة العفنيات، والتى تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة، ومثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب هذه الفطريات تسمى الفطريات المخاطية.

وأشارت الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي إلى أن مصادر العدوى فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة، وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية إلى أن هذه الفطريات توجد بشكل شائع في التربة، ولكن نادرا ما توجد فى عينات الهواء التى تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.