التدخين ينقص الوزن ويحتوي على 40 مادة مسرطنة.. تفاصيل

حذر جميع الأطباء من التدخين لأنه يؤثر على المناعة بشكل كبير مما يجعل الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، حذر أيضًا الدكتور السعودي غسان محمد عصفور الطبيب بجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، أن التدخين من أكثر العادات الضارة بصحة الأشخاص، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النيكوتين.

وأوضح في تصريحات صحفية أن بسبب النيكوتين الموجود في النيكوتين يتعرض جسم الإنسان إلى خسارة الوزن بطريقة فعالة، ولكن بالرغم تلك الفائدة إلا أنه لا يجب اتباع عادة التدخين من أجل نسف الدهون.

واكد عصفور أن السجائر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على 40 مادة مسرطنة مثل النيكوتين، والقطران، والكربون ومواد التبغ التي تنقص معدل الأكسجين في الجسم.

أضرار السجائر على صحة السيدات :

1- سرطان عنق الرحم :

كشفت دراسة علمية أن التدخين قد يؤدي إلى تطور سرطان عنق الرحم، و أن خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم أكبر بنسبة 80 في المائة لدى المدخنات .

2- سرطان الثدي :

كشفت دراسات علمية أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي القاتل يرتفع بنسبة تصل إلى 75 في المائة للنساء اللائي يدخن علبتين أو أكثر في اليوم من السجائر.

3- هشاشة العظام :

التدخين يسبب زيادة كبيرة في خطر فقدان العظام وهشاشة العظام، والنساء اللاتي يدخن ، علبة سجائر واحدة في اليوم ، غالبًا ما يتعرضن لفقدان كثافة العظام بما يعادل خمسة إلى 10 بالمائة أكثر من غير المدخنين عند وصولهن إلى سن اليأس.

4- انقطاع الطمث المبكر :

البدء في التدخين في سن المراهقة يزيد من خطر تعرض المرأة لانقطاع الطمث المبكر ثلاث مرات، و غالبًا ما تلاحظ المدخنات أعراض انقطاع الطمث قبل سنتين إلى ثلاث سنوات من غير المدخنين.

5- مشاكل في الدورة الشهرية :

النساء اللاتي يدخن يعانين من مشاكل الدورة الشهرية، مثل: النزيف غير الطبيعي وانقطاع الطمث والإفرازات المهبلية والالتهابات، وهي شكوى شائعة بين النساء اللائي يدخن.

6- صعوبة الحمل أو العقم :

من الكوارث التي يسببها التدخين للمرأة، انخفاض استجابة التبويض وصعوبة حدوث الحمل ، حيث تغير المواد الكيميائية الموجودة في التبغ سائل عنق الرحم ، مما يجعلها سامة للحيوانات المنوية مما يجعل الحمل صعبًا.

7- الشيخوخة المبكرة :

تعاني المرأة المدخنة من ظهور تجاعيد الوجه مبكرًا وتغيير لون الجلد والشفاه .

8- أمراض القلب :

تزداد احتمالية إصابة المرأة المدخنة بنوبة قلبية مرتين إلى 6 أضعاف الخطر من غير المدخنات، كما أن المرأة التي تدخن سيجارة واحدة إلى أربع سجائر في اليوم تكفي لك تضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب .