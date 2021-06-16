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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيرميس: نمو اقتصاد السعودية تعزز بدعم من صندوق الاستثمارات العامة

ارشيفية
ارشيفية

أكد كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا في مقابلة مع قناة "العربية" أن التحسن الواضح في أداء الاقتصاد السعودي، يعكس حالة التعافي، وارتفاع النشاط غير النفطي، بجانب تحسن أسعار النفط وارتفاع تقديرات الإنتاج.

 

واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.5% خلال 2021، بجانب خطوات صندوق الاستثمارات العامة هي الداعم الأساسي لهذا النمو.

 

وأضاف أبو باشا أن تعافي اقتصاد السعودية من صدمة الجائحة، سيكون معززا بنمو قوي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة عبر التركيز على المشاريع التنموية الكبيرة، بأكثر من 150 مليار ريال مساهمة من الصندوق سنوياً في المشاريع الكبرى.

 

وأشار إلى عقد المجموعة المالية "هيرميس" مع مجموعة السوق المالية السعودية "تداول"، السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، مؤتمرا استثماريا افتراضيا تحت شعار "مرونة وثبات في مواجهة التحديات" من 15 حتى 17 من يونيو الجاري.

 

ويشهد المؤتمر عقد اجتماعات افتراضية بين ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 61 شركة مع أكثر من 450 مستثمرا دوليا يمثلون ما يتجاوز 190 مؤسسة، وذلك لتبادل الرؤى التحليلية حول الفرص الاستثمارية الجذابة في السوق المالية السعودية.

 

ووصف أبو باشا الفرص بالسوق السعودية، بأنها واعدة مع زخم كبير للتدفقات النقدية، يعكسه حال ارتفاع السيولة في السوق، وتعزز هذا التوجه مع تقلص الفرص الخارجية بسبب الجائحة، فبدأ التركيز على الفرص المحلية، بالتوازي مع تأثير الطروحات الأولية ذات 

هيرمس القابضة اقتصاد السعودية اقتصاد السعودية اليوم

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