شوط أول سلبي بين مودرن سبورت وزد بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة موردن سبورت وزد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل زد المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام زد كالتالي:-

حراسة المرمى:-كريم عماد

الدفاع :- محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، وعلي فوزي.

الوسط: عماد حمدي، رشاد المتولي، غنام محمد، ومحمد هلال

الهجوم:- حسام حسن ومحمود ممدوح.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد سيد مزيكا

الدفاع: علي جمال، أحمد طارق، عبدالله بكري، طارق علاء

الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، عبدالرحمن البانوبي

الهجوم: رأفت خليل، أحمد خالد كباكا، مصطفى سعد ميسي.