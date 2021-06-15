حبس 10 متهمين وبراءة 14 آخرين في أحداث الكرم بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، في مايو من عام 2016، علي خلفية وجود علاقه بين تاجر وربة منزل، بالسجن لمدة 5 سنوات فيما برأت المحكمة 14 متهما أخرين في القضية لعدم كفاية الأدلة.



وتعود تلك القضية إلى مايو 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة وجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة، في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة إلى مركز الشرطة لتحرر بلاغا ضد عددا من الأشخاص تتهمهم بتجريدها من ملابسها وجرى إحالة ثلاثة متهمين إلي المحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة.

وعقب ذلك أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم"، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.

وحرّرت سعاد ثابت، 68 سنة، ربة منزل، محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء فى محضر الاتهام، إلا أن المحكمة قررت براءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة ولعدم وجود شهود.



وعلي الفور أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بأبوقرقاص جنوب المنيا.

وأمر المستشار النائب العام، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام 2016، في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.

