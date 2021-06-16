قريباً.. إثيوبيا تعلن انسحاب القوات القوات الاريترية من إقليم تيجراي

أعلن سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن تغادر القوات الإريترية إقليم تيجراي قريبا.

وأضاف السفير الإثيوبي "هناك التزام من حكومتي.. وقد أوضح الإريتريون ذلك أيضا، أن الأمر يتعلق بتسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية.. ونتوقع أن تغادر قريبا بالتأكيد“، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

كانت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربارا وودوارد، قالت إنه يتعين على القوات الإريترية الانسحاب من منطقة تيجراي في إثيوبيا "دون تأخير".

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن كثر من 350 ألف شخص في إقليم تيجراي بإثيوبيا معرضون إلى الموت بسبب المجاعة.

وقال منسق مساعدات الأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن إقليم تيجراي يعاني حاليًا من المجاعة، موضحا أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي أكثر من أي مكان في العالم، منذ أن فقد ربع مليون شخص حياتهم في الصومال خلال عام 2011".

وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية ضد إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي، لمهاجمة مواقع "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، لكن الحملة توسعت حيث استهدفت القوات الإثيوبية المدنيين لا سيما النساء والأطفال، بمساعدة من الجارة إريتريا.

وأدى الصراع في إقليم تيجراي إلى مقتل ألاف المدنيين، ونزوح أكثر من 2 مليون شخص من منازلهم إلى المناطق الجبلية.