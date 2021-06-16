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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بـ عيد ميلاده : فخر العرب

هاني أبو ريدة و محمد
هاني أبو ريدة و محمد صلاح

هنّأ هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 29.

 

وكتب هاني أبو ريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "‏عيد ميلاد سعيد لنجم الكرة العالمية وفخر العرب محمد صلاح".


يُذكر أن محمد صلاح، ولد في مثل هذا اليوم، 15 يونيو  عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون لمحافظة الغربية


واحتفل الفرعون المصري لاعب منتخب مصر والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، وابن محافظة الغربية، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ29، والذي يصادف أمس الثلاثاء 15 يونيو.

 

 

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