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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستقر على خوض تدريباته على الملعب الفرعي بإستاد رادس

صدى البلد

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض تدريباته على الملعب الفرعي بإستاد رادس. 


وحرص عبد الحفيظ على معاينة بعض ملاعب التدريب صباح اليوم لتحديد ملعب المران. 


وأوضح مدير الكرة أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد بإستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي بإستاد رادس. 


و من المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي  بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم. 


ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

 

النادي الأهلي رادس الترجي التونسي محمود الخطيب جدول مباريات السبت

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