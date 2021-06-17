محمد رمضان يحتفل مع جمهوره بمليون مشاهدة لأحدث أغانيه ثابت

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فرحته بتخطي المليون مشاهدة لأغنيته الجديدة "ثابت".

وكتب: " ثقة في الله نجاح... أول مليون مشاهده في ٩ ساعات".

وتفاعل معه متابعيه عبر السوشيال ميديا، وعبروا له عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، ونال العديد من التعليقات.

أغنية "ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

كان محمد رمضان قد أعلن عن طرح كليب أغنيته الجديدة “ ثابت” علي اليوتيوب، ونشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.