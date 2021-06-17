للسيدات .. تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية

عند استقبالك لمولودك الأول أو لو تكررت تجربة الأمومة عندك، عادة ما تكون النصيحة الأولي التي توجه لكي هو أن تحرصي على الرضاعة الطبيعية، نظرا لكثرة فوائدها، فما هي فوائد الرضاعة الطبيعية.

يقول الدكتور أحمد عزت آل جبير أخصائي أمراض النساء والتوليد يحتوي لبن الأم على أجسام مضادة مهمة، فحليب الثدي مليء بالأجسام المضادة التي تساعد طفلك على محاربة الفيروسات والبكتيريا، وهو أمر بالغ الأهمية في تلك الأشهر الأولى.

وأضاف أخصائي أمراض النساء والتوليد، تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالالتهابات ومنها التهابات الأذن الوسطى، التهابات الجهاز التنفسي، نزلات البرد والالتهابات، التهابات الأمعاء، تقلل الرضاعة الطبيعية من أمراض الحساسية والربو والتهاب الجلد التأتبى والأكزيما.

وأضاف أن الرضاعة الطبيعية مرتبطة بحماية الطفل من خطر الإصابة بمرض السكري، الرضاعة الطبيعية مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بابيضاض الدم في مرحلة الطفولة، وحليب الأم يعزز وزن الطفل الصحي حيث تساعد الرضاعة الطبيعية على زيادة الوزن بشكل صحي وتساعد على الوقاية من السمنة لدى الأطفال.

وأوضح الدكتور أحمد عزت آل جبير أخصائي أمراض النساء والتوليد الأطفال الذين يتغذون على حليب الأم لديهم أيضًا هرمون اللبتين في أنظمتهم أكثر من الأطفال الذين يرضعون لبن صناعى، و اللبتين هو هرمون رئيسي لتنظيم الشهية وتخزين الدهون، البضاعة الطبيعية قد تجعل الأطفال أكثر ذكاء.