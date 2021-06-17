نيجيريا.. بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها شيكاو وتختار خليفته

أكدت جماعة بوكو حرام النيجيرية، مقتل زعيمها أبو بكر شيكاو، الذي قالت مصادر عدة إنه لقى مصرعه في معركة مع تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وجاء تأكيد مقتل شيكاو، في تسجيل مصور لخليفته نقلته وكالة "فرانس برس" الأربعاء، مشيرة إلى أنها حصلت عليه من مصدر مقرب من بوكو حرام.

ويأتي تأكيد الجماعة مقتل زعيمها بعد 10 أيام من إعلان زعيم تنظيم داعش في غرب أفريقيا في تسجيل صوتي أن شيكاو انتحر بتفجير نفسه كي لا يقع في الأسر.

وانقسمت جماعة ”بوكو حرام“ عام 2016 إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر شيكاو الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا، ومن جهة أخرى تنظيم داعش في غرب أفريقيا، والذي بات يهيمن في شمال شرق نيجيريا حيث يشن هجمات واسعة النطاق على الجيش النيجيري.

