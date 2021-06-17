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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحقق الآن الصين طفرة جديدة

الصين تغزو الفضاء من جديد وترسل ثالث مركبة فضائية إلى محطتها الخارجية

الصين
الصين

أصبحت الصين رائدة في مجال إستكشاف الفضاء الخارجي بعد إرسالها مركبات فضائية متعددة لإكتشاف الكواكب الاخرى المجاورة لكوكب الأرض.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، تحقق الأن الصين طفرة جديدة حيث أعلنت عن إرسالها ثلاثة رجال الى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو خمس سنوات، وذلك في إطار خطة طموحة لإكمال محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبل.

وأضافت الصحيفة، إن رحلة الثلاث رجال الى الفضاء ستنطلق اليوم، الخميس، في الساعة 9:22 بالتوقيت المحلي للصين.

وقال مسؤل بوكالة الفضاء المأهولة الصينية، إن من المقرر أن تنطلق مركبة الفضاء "شنتشو-12" من جيوتشيوان، بإقليم قانسو، وإن رواد الفضاء هم نيه هاي شنج البالغ من العمر 56 عاما،  وليو بوه مينج البالغ 54  عاماً،  وتانج هونج بوه البالغ من العمر 45 عاما.

وتمثل المركبة «شنتشو - 12»، التي تعني «السفينة الإلهية»، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022. وكانت الصين بدأت هذا العام إنشاء محطة الفضاء بإطلاق «تيانخه»، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر أبريل

ومن المنتظر أن يقيم طاقم «شنتشو» لثلاثة أشهر في وحدة «تيانخه»، التي تعني «وئام السماوات»، وهي أسطوانة طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر. وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة «شنتشو - 11» حاملة رجلين إلى «تيانقونج - 2»، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030. وقد أصبحت في مايو  ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر. وتخطط الصين أيضاً لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

الفضاء الخارجي لكوكب الأرض الصين محطة الفضاء الصينية مركبة الفضاء شنتشو-12 جيوتشيوان

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